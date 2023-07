Nach Militärputsch stoppt die EU die Hilfen für Niger

Kurzmeldung ein/ausklappen Klimaaktivisten blockieren Brennerautobahn in Österreich

Matrei am Brenner: Zum Start der Sommerferien in Bayern haben Klimaaktivisten die Brennerautobahn nach Süden blockiert. Nach Angaben der Tiroler Polizei klebten sich Mitglieder der Gruppe "Letzte Generation" auf die Fahrbahn der A13 Richtung Italien. Daraufhin habe sich am Vormittag schnell ein kilometerlanger Stau gebildet. Die Blockade sei aber innerhalb einer Stunde aufgehoben worden, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Vor dem Eintreffen der Beamten sei es anscheinend zu "tumultartigen Szenen" zwischen aufgebrachten Autofahrern und Demonstranten gekommen. Die Gruppe "Letzte Generation" in Österreich forderte auf Twitter angesichts von Hitzerekorden und Waldbränden in Südeuropa, so wörtlich, "endlich Taten beim Überlebensschutz".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2023 14:00 Uhr