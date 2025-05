Nach Messerangriff von Hamburg ordnet der Haftrichter Unterbringung der Verdächtigen an

Hamburg: Nach dem Messerangriff am Hauptbahnhof der Stadt hat ein Haftrichter angeordnet, die mutmaßliche Täterin in einer Klinik unterzubringen. Ihr wird versuchter Totschlag mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Die 39-jährige Frau war gestern Abend auf einem Bahnsteig im Hauptbahnhof mit einem Messer wahllos auf herumstehende Menschen losgegangen. 18 Menschen wurden verletzt. Am Nachmittag teilte die Polizei mit, dass einige von ihnen die Klinik wieder verlassen konnten. Keines der Opfer sei noch in Lebensgefahr. Sieben gelten allerdings noch als schwerverletzt. Nach Angaben der Polizei gibt es konkrete Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Ein politisches Motiv wird nicht vermutet.

