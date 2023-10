Nach Massensterben läuft eine Rettungsaktion für Flussdelfine im Amazonasgebiet

Manaus: Nach dem Tod zahlreicher Süßwasserdelfine im brasilianischen Amazonasgebiet ist eine große Rettungsaktion angelaufen. Wie das lokale Fernsehen berichtet, versuchen Einsatzkräfte überlebende Tiere im Lago Tefé einzufangen und zu untersuchen. Die Kadaver verendeter Delfine werden obduziert, um Aufschluss über die Todesursache zu erhalten. In dem See waren 120 tote Süßwasser-Delfine entdeckt worden, das entspricht etwa fünf Prozent der Population in der Region. Forscher gehen davon aus, dass Hitze und Trockenheit für das Sterben verantwortlich sind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2023 08:00 Uhr