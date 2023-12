Nach LKW-Unfall in Passau wird Ursache geprüft

Passau: Nach dem LKW-Unfall mit zwei Toten in der niederbayerischen Stadt wird noch geprüft, ob es sich um einen Fahrfehler oder ein technisches Problem gehandelt hat. Nach Angaben von Innenminister Herrmann gibt es keine Hinweise auf ein Attentat oder einen politisch motivierten Hintergrund. Der Fahrer des LKWs wurde verletzt, nach einer medizinischen Behandlung im Krankenhaus befindet er sich mittlerweile in Polizeigewahrsam. Er war gestern Vormittag in der Passauer Innenstadt in eine Menschengruppe gefahren. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wich er einem haltenden Fahrzeug aus. Bei dem Unfall kamen eine 37-jährige Frau und ihre 11-jährige Tochter ums Leben, drei weitere Menschen wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 08:00 Uhr