Nach LKW-Unfall in Passau noch drei Verletzte im Krankenhaus

Straubing: Nach dem schweren LKW-Unfall in der Passauer Innenstadt befinden sich noch drei Verletzte im Krankenhaus. Sie seien aber alle außer Lebensgefahr, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Unter ihnen befinde sich auch ein neun Jahre alter Junge, dessen Mutter und Schwester gestern bei dem Unfall ums Leben kamen. Nach wie vor ist unklar, warum der LKW gestern Vormittag mehrere Fußgänger in Passau erfasste. Der Fahrer konnte inzwischen vernommen werden. Die Polizei bestätigte auch, dass von dem Unfall ein Video existiert. Es sei vom Überwachungssystem eines in der Nähe geparkten Autos aufgenommen worden. Der Inhalt des Films bestätige die Unfallversion, von der die Ermittler schon zuvor ausgegangen waren. Die Ermittlungen dauern an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.12.2023 12:00 Uhr