Nach Kritik soll Telefon-Krankschreibung doch weiter möglich sein

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Menschen mit Erkältungssymptomen dürfen sich in der Corona-Krise nun doch weiter per Telefon krankschreiben lassen, und zwar für maximal eine Woche mit einer Verlängerung. Das hat der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses im Gesundheitswesen, Hecken, angekündigt. Geplant ist, die Regelung, die heute ausgelaufen ist, bis zum 4. Mai zu verlängern. In den vergangenen drei Wochen konnten Ärzte ihren Patienten ausnahmsweise auch telefonisch ein Attest ausstellen, allerdings nur, wenn hinter den Symptomen eine Infektion mit dem Virus stecken könnte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 16:00 Uhr