Nach Krankenhaus-Attacke in Gaza beschuldigen sich die Kriegsparteien gegenseitig

Tel Aviv: Nach der Explosion mit womöglich hunderten Toten in einem Krankenhaus in Gaza weisen alle Kriegsparteien die Schuld von sich. Ein Sprecher der israelischen Streitkräfte sagte, eine fehlgeleitete Rakete der Terrorgruppe Islamischer Dschihad sei in dem Krankenhaus eingeschlagen. Der Islamische Dschihad weist das zurück. Zuvor hatte die ebenfalls palästinensische Hamas den Beschuss des Krankenhauses gemeldet - und dafür Israel verantwortlich gemacht. Ungeachtet der unklaren Beweislage ist in vielen muslimisch geprägten Staaten die Wut auf Israel groß. Der türkische Präsident Erdogan wies Israel mit scharfen Worten die Verantwortung für den Vorfall zu. Die Vereinigten Arabischen Emirate und auch Russland beantragten eine Dringlichkeitssitzung des Weltsicherheitsrats. Die im Libanon agierende Terrororganisation Hisbollah erklärte, morgen werde ein "Tag des beispiellosen Zornes" gegen Israel und die USA. US-Präsident Biden will Israel morgen einen Besuch abstatten. Bereits heute war Bundeskanzler Scholz in Israel. Er sagte in Tel Aviv, die Bundesregierung werde sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass der Konflikt im Nahen Osten nicht noch mehr eskaliert. Es gelte, einen Flächenbrand zu verhindern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2023 23:45 Uhr