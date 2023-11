Nach Karlsruher Urteil warnt Djir-Sarai vor Umgehung der Schuldenbremse

Berlin: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum sogenannten Klima- und Transformationsfonds hat FDP-Generalsekretär Djir-Sarai vor einer Umgehung der Schuldenbremse gewarnt. Es gehe jetzt darum, weiterhin eine solide Finanzpolitik zu machen, sagte er in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Eine Schuldenpolitik würde in der momentanen Situation die Handlungsfähigkeit der Regierung gefährden. Gefragt sei jetzt eine Konsolidierung der Finanzen. Dagegen warnte Grünen-Chef Nouripour in derselben Sendung vor einem - so wörtlich - "Kaputtsparen". Wenn man die notwendigen Gelder für die Modernisierung des Landes jetzt nicht in die Hand nehme, werde es nicht besser, sondern schlechter. Der Bundesregierung fehlen nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts rund 60 Milliarden Euro, die aus dem Corona-Topf von 2021 nicht in den aktuellen Klima-Fonds verschoben werden dürfen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.11.2023 21:00 Uhr