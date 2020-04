Nach Italien kündigen weitere EU-Staaten Lockerungen an

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Nach Italien haben auch Spanien und Frankreich angekündigt, ihre Ausgangsbeschränkungen zu lockern. In Frankreich öffnen Geschäfte und Schulen schrittweise ab dem 11. Mai wieder. Spanien will seine strikten Anti-Corona-Maßnahmen bis Ende Juni nach und nach aufheben. Regierungschef Sanchez sagte, Ziel sei es, dass das Land bis Ende Juni zu einer gewissen Normalität zurückkehre. Ab Samstag sollen Spaziergänge und Sport im Freien wieder erlaubt sein. Auch Serbien, Portugal und Griechenland wollen langsam zum Alltag zurückkehren. In Griechenland sollen viele Restaurants und Hotels zum 1.Juni wieder öffnen, um die Tourismus-Saison zu retten. Zuvor hatte die Regierung in Wien erklärt, dass die Menschen in Österreich ab dem 1.Mai keinen triftigen Grund mehr brauchen, um das Haus zu verlassen. Versammlungen von bis zu 10 Personen sind dann möglich.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.04.2020 02:00 Uhr