Nach IT-Panne sind am Flughafen Frankfurt wieder Landungen möglich

Nachrichtenarchiv - 15.02.2023 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main Nach stundenlanger Sperre sind am Flughafendrehkreuz wieder Landungen möglich. Das hat der Betreiber Fraport mitgeteilt. Zuvor hatte die Flugsicherung wegen einer IT-Panne bei der Lufthansa alle Anflüge umgeleitet, da die Slots am Boden belegt waren. Die Lufthansa sagte alle Starts und Landungen in Frankfurt ab. Auch Verbindungen von und nach München waren davon betroffen, allerdings nicht in dem Ausmaß, wie zunächst befürchtet. Lufthansa-Passagiere werden auch jetzt gebeten, sich vor Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren. Fluggäste mit innerdeutschen Flügen können auf die Deutsche Bahn ausweichen. Umbuchungen sind der Lufthansa zufolge aufgrund der Panne nur eingeschränkt möglich. Die Fluggesellschaft geht davon aus, dass sich der Betrieb am frühen Abend stabilisieren wird. - Bei Gleisarbeiten in Frankfurt waren Glasfaserkabel der Telekom beschädigt worden; dies führte zu einem Ausfall der IT-Systeme der Lufthansa Group.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2023 15:00 Uhr