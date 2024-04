Nach iranischem Großangriff auf Israel entspannt sich die Lage etwas

Tel Aviv: Nach dem iranischen Großangriff auf Israel entspannt sich die Lage etwas. So wurde der Luftraum über Israel wieder geöffnet - auch der in den Nachbarländern Jordanien, Irak und Libanon. Die Menschen in einigen israelischen Regionen müssen sich nicht mehr in der Nähe von Schutzräumen aufhalten. Die Anordnung wurde zurückgenommen. Allerdings betonte Israels Armeesprecher, man sei auf weitere Entwicklungen und Bedrohungen vorbereitet. Der Iran hatte Israel nach Armeeangaben mit mehr als 300 Drohnen und Raketen angegriffen - es war dessen erster direkter Angriff auf das Land. Der Großteil der Geschosse konnte abgefangen werden, auch durch die USA, Großbritannien und Jordanien. Es gab jedoch nach israelischen Angaben 31 Verletzte, darunter ein schwer verletztes Kind. Unter anderem wurde eine Luftwaffenbasis in der Negev-Wüste getroffen. Die Drohnen und Raketen waren aus dem Iran, aus dem Irak, aus dem Jemen und dem Libanon gestartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.04.2024 12:00 Uhr