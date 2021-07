Nach Hochhaus-Einsturz in Florida steigt die Opferzahl

Nachrichtenarchiv - 03.07.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Surfside: Mehr als eine Woche nach dem Einsturz eines Hochhauses in Florida ist die Zahl der Toten weiter gestiegen. Einsatzkräfte fanden in den Trümmern des Wohnkomplexes in Surfside zwei weitere Leichen. Die Opferzahl liegt damit bei 22. Aktuell werden noch 126 Menschen vermisst - allerdings ist unklar, wie viele von ihnen sich zum Unglückszeitpunkt tatsächlich in dem Gebäude aufgehalten haben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.07.2021 08:00 Uhr