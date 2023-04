Nach Hamburger Amoktat wird gegen Mitarbeiter der Waffenbehörde ermittelt

Meldungsarchiv - 27.04.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Hamburg: Nach der Amoktat in einem Gemeindehaus der Zeugen Jehovas mit acht Toten ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Mitarbeiter der Waffenbehörde. Laut Hamburger Anklagebehörde besteht der Verdacht der fahrlässigen Tötung, weil der Mann Informationen über den psychischen Zustand des späteren Schützen innerhalb der Waffenbehörde nicht weitergegeben haben soll. Auch gegen drei Mitglieder des Schießclubs des Täters werde ermittelt. Der Amok-Täter hatte am 9. März in einem Gebäude der Zeugen Jehovas sieben Menschen und anschließend sich selbst getötet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2023 14:00 Uhr