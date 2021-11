Russische Behörden erlassen Haftbefehle nach Grubenunglück

Das Wetter in Bayern: Vereinzelt Schnee oder Regen, Höchstwerte 2 bis 6 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag stark bewölkt, hier und dort Auflockerungen. Vereinzelt etwas Schnee oder Schneeregen. Höchstwerte 2 bis 6 Grad. In der Nacht in Teilen Unterfrankens länger klar, sonst bewölkt und zeitweise Schnee. Die weiteren Aussichten: Wolkig mit etwas Schnee und Schneeregen, an den Alpen immer wieder Schnee. Am Dienstag bayernweit teils länger anhaltende Schneefälle. Höchstwerte minus ein bis plus vier Grad.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.11.2021 11:45 Uhr