Nach Großdemonstration in Essen wird gegen Redner ermittelt

Essen: Nach einer als pro-palästinensisch angemeldeten Demonstration ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den Hauptredner wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Die Essener Polizei teilte mit, es sei eine Ermittlungskommission beim Staatsschutz eingerichtet worden. Gemeinsam mit Islamwissenschaftlern und Dolmetschern würden Bild- und Tonaufnahmen der Versammlung vom Freitag ausgewertet. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der Versammlungsgrund nur vorgeschoben war, um eine - so wörtlich - "islamreligiöse Kundgebung" auf Essens Straßen abzuhalten. Bei der Demonstration seien Symbole gezeigt worden, die verbotenen Zeichen des IS und der Taliban ähnelten. Teilnehmer hätten die Gründung eines Kalifats gefordert. Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul kündigte an, das Versammlungsrecht des Landes zu prüfen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 12:00 Uhr