Nach Großbrand von Autofrachter: Bergung von Ladung schwierig

Eemshaven: Nach dem verheerenden Brand auf dem Autofrachter "Freemantle Highway" ist es schwierig, die Ladung von dem Schiff zu holen. Das hat laut Medienberichten der Chef der niederländischen Bergungsfirma erklärt. Nach seinen Worten sind die vier obersten Decks so schwer beschädigt, dass man sie kaum betreten kann. Ein Teil der Decks sei verschmolzen mit den Autos. Experten schätzen, dass etwa 2.700 der insgesamt rund 3.800 Autos an Bord zerstört sind. Als nächstes soll das Öl aus dem Schiff gepumpt werden. Der japanische Frachter war mitten im Wattenmeer in Flammen aufgegangen. Die genaue Brandursache ist unklar, das Feuer könnte aber laut Küstenwache von einem der E-Autos an Bord ausgegangen sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.08.2023 15:00 Uhr