Nach Großbrand fordern Patientenschützer einen besseren Brandschutz für Heime

München: Nach dem Großbrand an Heiligabend in einem Münchner Altenheim mahnt die Deutsche Stiftung Patientenschutz einen besseren Brandschutz in Pflegeeinrichtungen an. In diesem Jahr seien bei Bränden in Pflegeheimen bereits 20 Menschen gestorben, erklärte der Vorstand der Stiftung, Brysch. Die oft in ihrer Bewegung eingeschränkten Bewohner schafften es im Brandfall nicht ohne fremde Hilfe aus der Gefahrenzone. Möbelhäuser unterlägen strengeren Auflagen. Im Münchner Lehel war es gestern in einem Alten- und Seniorenheim zu einem Zimmerbrand gekommen, der sich rasch ausgebreitet hatte. 15 Menschen wurden verletzt, alle weiteren Bewohner seien bei Verwandten oder anderen Einrichtungen untergekommen. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand ein Schaden von über einer Million Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2024 18:00 Uhr