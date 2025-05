Nach Gondel-Absturz am Neckar gibt es Hinweise zur Ursache

Ermittler finden erste Hinweise nach tödlichem Gondel-Absturz: Laut Polizei und Staatsanwaltschaft gibt es Anhaltspunkte dafür, dass sich das Stahlseil der Transportgondel mit den Arbeitern während der Fahrt nach oben an querlaufenden Drahtseilen verfangen hat und im weiteren Verlauf gerissen ist. Drei Personen waren bei dem Unglück in Horb am Neckar gestorben.

