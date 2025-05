Nach Gletscherabbruch in der Schweiz droht Sturzflut

Blatten: In der Schweiz besteht im Katastrophengebiet nach dem Gletscherabbruch große Gefahr, dass das Lötschental überflutet wird. Im Fokus steht der entstandene Stausee hinter dem Schuttkegel. Dass sich die Wassermassen einen Weg ins Tal bahnen müssen, steht nach Behördenangaben fest - ob das geordnet oder chaotisch abläuft, ist unklar. Gigantische Fels-, Eis- und Geröllmengen haben das Bett des Flüsschens Lonza blockiert. Das Wasser hat sich zu einem See gestaut. Am Mittwoch waren große Teile des Birchgletschers im Kanton Wallis abgebrochen. Die Gerölllawine zerstörte die meisten Häuser im darunter liegenden Dorf Blatten. Ein 64-jähriger Mann wird vermisst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2025 06:00 Uhr