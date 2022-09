Nach Gewitter im Allgäu werden Menschen in Starzlachklamm mitgerissen

Entlastungspaket steht offenbar und soll am Vormittag verkündet werden

Berlin: Wie die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland entlastet werden sollen - darüber will Bundeskanzler Scholz am späten Vormittag informieren. Das hat das Kanzleramt in der Nacht angekündigt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Spitzen der Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP noch nicht auf ein neues Gesamtpaket geeinigt - trotz stundenlanger Verhandlungen. Inzwischen hat Justizminister Buschmann aber getwittert, dass es ein Ergebnis gibt. "Es ist vollbracht" schrieb er kurz vor halb sechs Uhr. Angesichts steigender Inflation und hoher Preise für Energie und Lebensmittel diskutieren die Koalitionäre unter anderem über Hilfen für Rentner und Studierende, Steuersenkungen und eine Nachfolgeregelung für das Neun-Euro-Ticket im Nahverkehr.

