Nach Gewalttat in Neuschwanstein verhängt Gericht lebenslange Haftstrafe

Kempten: Im Prozess um die Gewalttat an zwei US-amerikanischen Neuschwanstein-Besucherinnen hat das Landgericht Kempten den Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Gericht stellt zudem die besondere Schwere der Schuld fest, so dass der Mann nicht nach 15 Jahren entlassen werden kann. Eine genaue Begründung liegt noch nicht vor. Zuvor hatten Staatsanwaltschaft und Verteidigung beide lebenslänglich für den 31-Jährigen gefordert - wegen Mordes. Der ebenfalls aus den USA stammende Mann hatte zugegeben, eine der Frauen in der Nähe der Marienbrücke brutal attackiert und vergewaltigt zu haben. Ihre Freundin, die ihr zu Hilfe kommen wollte, warf er die angrenzende Pöllatschlucht hinunter, genauso wie sein erstes Opfer, das wenige Stunden später im Krankenhaus starb.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.03.2024 11:45 Uhr