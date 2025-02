Nach Geiselfreilassung verlassen Palästinenser israelische Gefängnisse

Ramallah: Nach der Freilassung von drei weiteren israelischen Geiseln aus der Gewalt der Hamas hat Israel inhaftierte Palästinenser freigelassen. Mehr als zwölf Busse mit Palästinensern verließen am späten Vormittag das Ktziot-Gefängnis im Süden Israels, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur afp berichtet. Ein weiterer Bus verließ das Ofer-Gefängnis im besetzten Westjordanland und traf kurz darauf in Ramallah ein. Dort wurden die Freigelassenen von einer jubelnden Menschenmenge in Empfang genommen. Insgesamt sollen im Laufe des Tages 369 palästinensische Häftlinge frei kommen Am Morgen hatte die radikalislamische Hamas drei israelische Geiseln freigelassen. Die drei Männer wurden von bewaffneten Hamas-Kämpfern auf eine Bühne in Chan Junis im Süden des Gazastreifens geführt und gezwungen, vor einer Menschenmenge zu sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.02.2025 12:00 Uhr