Nach Fund von toter Frau in Regensburg ist Verdächtiger in U-Haft

Regensburg: Im Fall der in einem Kofferraum gefundenen Frauenleiche ist ein Tatverdächtiger jetzt in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Der 55-Jährige war bereits am Wochenende nördlich von Regensburg festgenommen worden. Der Mann soll aus dem sozialen Umfeld der getöteten 19-Jährigen stammen, aber nicht mit ihr verwandt sein. Das Opfer war am Samstag in der Tiefgarage eines Regensburger Baumarkts entdeckt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2024 09:00 Uhr