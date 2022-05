Nach Flugzeugabsturz in Nepal sind alle Opfer geborgen

Nachrichtenarchiv - 31.05.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kathmandu: Drei Tage nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Nepal sind alle 22 Todesopfer geborgen worden. Das hat die Fluggesellschaft Tara Air bestätigt. Zu den Toten zählen auch zwei Deutsche aus Hessen. Die anderen Passagiere und Besatzungsmitglieder stammten aus Nepal und Indien. Mitarbeiter des Bergungsteams haben heute auch die Blackbox des Fliegers gefunden. Am Sonntag war er unterwegs in den bei Touristen beliebten Ort Jomsom. Die Route gilt als unfallträchtig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2022 17:00 Uhr