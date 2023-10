Nach Flugzeug-Absturz bei Bundeswehr-Übung sind die beiden Toten obduziert

Neuenstein: Beim Absturz eines Flugzeugs in der hessischen Gemeinde sind zwei Männer aus Bayern gestorben. Das Unglück geschah bereits vor gut zwei Wochen im Bereich Neuenstein-Raboldshausen im Rahmen einer Bundeswehr-Übung. Nun liegt das endgültige Obduktionsergebnis vor. Demnach handelt es sich bei den Toten um einen 48-Jährigen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und einen 42-Jährigen aus dem Landkreis Augsburg. Die Männer kamen demnach in Folge des Absturzes ums Leben. Das teilten das Polizeipräsidium Osthessen und die Staatsanwaltschaft Fulda mit. Warum die Maschine abstürzte, wird noch ermittelt. Sie war nach Informationen des Hessischen Rundfunks an einem Hang zerschellt und fing Feuer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.10.2023 06:00 Uhr