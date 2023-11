Nach Feuerwerksunfall in Landshut wird gegen verletzte Jugendliche ermittelt

Landshut: Eine knappe Woche nach dem Feuerwerksunfall in der niederbayerischen Stadt haben die Ermittler neue Erkenntnisse mitgeteilt. Sie gehen inzwischen davon aus, dass die zwei schwer verletzten Jugendlichen den Sprengstoff selbst hergestellt haben. Am vergangenen Freitag sei in einer Wohnung entsprechendes Material gefunden worden. Nun wird laut Polizei gegen die 15-Jährigen ermittelt. Die Beiden werden verdächtigt, eine Straftat vorgetäuscht und gegen das Sprengstoffgesetz verstoßen zu haben. Direkt nach dem Vorfall bei einer Halloween-Party hatten sie der Polizei gegenüber angegeben, dass jemand die Böller in ihre Richtung geworfen hätte. Bei der Explosion hatten sie an Händen und im Gesicht schwere Verletzungen erlitten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.11.2023 12:45 Uhr