Nach Feuerpause erneut Luftalarm in der Ukraine

Kiew: Kurz nach dem Ende der Oster-Feuerpause hat es in der Nacht in weiten Teilen der Ukraine erneut Luftalarm gegeben. Die ukrainische Luftwaffe warnte unter anderem im grenznahen Gebiet Sumy sowie in Charkiw, Saporischschja, Donezk und Dnipro. Russlands Präsident Putin hatte am Samstag eine 30-stündige Waffenruhe verkündet, die um 23 Uhr Mitteleuropäischer Zeit zu Ende gegangen war. Allerdings warf der ukrainische Präsident Selenskyj den russischen Streitkräften vor, die Waffenruhe fast 3.000 Mal gebrochen zu haben. Seiner Forderung, die Feuerpause um 30 Tage zu verlängern, kam Moskau nicht nach.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.04.2025 04:00 Uhr