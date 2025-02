Nach Festnahme eines Terrorverdächtigen wird möglicherweise Sprengstoff gefunden

Potsdam: Im Zusammenhang mit den mutmaßlichen Anschlagsplänen auf die israelische Botschaft in Berlin haben die Ermittler neue Erkenntnisse bekanntgegeben. Überprüft wurde die Wohnung eines Syrers, zu dem der verdächtige 18-jährige Tschetschene Kontakt hatte. Dort wurde ein Gegenstand sichergestellt, bei dem es sich möglicherweise um Sprengstoff handelt. Das Mehrfamilienhaus wurde deshalb evakuiert. Der Tschetschene wurde gestern am Berliner Flughafen festgenommen. Er wird verdächtigt, einen Anschlag auf die israelische Botschaft in Berlin geplant zu haben. Außerdem wird vermutet, dass sich der russische Staatsbürger der Terrormiliz Islamischer Staat anschließen wollte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.02.2025 14:00 Uhr