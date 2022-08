Nach FBI-Razzia: Trump verlangt neutralen Gutachter

Nachrichtenarchiv - 23.08.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Der ehemalige US-Präsident Trump will verhindern, dass das FBI die Dokumente prüft, die bei der Durchsuchung seiner Privatresidenz in Florida sichergestellt wurden. Anstelle des FBI solle ein neutraler Gutachter die Unterlagen einsehen. Einen entsprechenden Antrag haben Tumps Anwälte bei einem Bundesrichter eingereicht. Am 8. August hatte das FBI Trumps Anwesen in Palm Beach durchsucht. Dabei hatten die Ermittler elf Ordner mit Dokumenten entdeckt, die als streng geheim gelten. Es wird vermutet, dass Trump während seiner US-Präsidentschaft unsachgemäß mit vertraulichem Material umgegangen ist und es einfach mitgenommen hat.

