Nach europaweiten Diebstählen von Luxusuhren gibt es in Italien Festnahmen

Neapel: In den vergangenen Wochen hat es mehrere Fälle gegeben, bei denen Passanten teure Luxusuhren und Armbänder gestohlen wurden - unter anderem in München. Es ist eine europaweite Serie von Diebstählen, die womöglich vor der Aufklärung steht. Die Polizei in Neapel hat bei einer Razzia acht mutmaßliche Mitglieder einer Bande festgenommen. Die Männer sollen in Österreich, Frankreich, Italien, Spanien, der Schweiz und in Deutschland hochwertige Armbanduhren entwendet haben. Die Uhren hatten jeweils einen Wert von mehreren 10.000 Euro. Erst Anfang des Monats wurde eine 79-jährige Miesbacherin in München Opfer eines Trickdiebstahls. Unter dem Vorwand, ihr beim Einsteigen ins Auto zu helfen, konnte ihr ein unbekannter Mann ein diamantenbesetztes Armband entwenden. Es hatte einen Wert von 100.000 Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.03.2024 14:00 Uhr