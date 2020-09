Nach erstem Schweinepest-Fall verhängt Südkorea Einfuhrverbot

Nachrichtenarchiv - 10.09.2020 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem ersten bestätigten Fall der Afrikanischen Schweinepest in Deutschland gibt es bereits Reaktionen aus dem Ausland. Südkorea hat die Einfuhr von Schweinefleisch aus Deutschland sofort gestoppt. Deutschlands größter Abnehmer - China - könnte mit einem solchen Schritt folgen. Landwirtschaftsministerin Klöckner sagte, man sei mit der Regierung in Peking im Gespräch. Sie wollte sich aber noch nicht konkret zu Exportauswirkungen äußern. Am Vormittag war der erste Fall von Schweinepest in Deutschland offiziell bestätigt worden. Es handelt sich um ein totes Wildschwein, das in Brandenburg nahe der polnischen Grenze gefunden wurde.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.09.2020 18:15 Uhr