Nach Ermordung von Haitis Präsident Moïse gilt der Ausnahmezustand

Nachrichtenarchiv - 07.07.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Port-au-Prince: Nach dem tödlichen Attentat auf den Präsidenten von Haiti, Moïse, hat Übergangs-Regierungschef Joseph den Ausnahmezustand ausgerufen. Er betonte, es würden alle Maßnahmen ergriffen, um die Kontinuität des Staates zu garantieren und die Nation zu schützen. Unbekannte hatten Moïse in der Nacht in dessen Privatresidenz erschossen. Seine Ehefrau wurde verletzt. Wer hinter dem Attentat steckt, ist unklar. Nach dem verheerenden Erdbeben vor zehn Jahren mit mehr als 300.000 Toten befindet sich Haiti in einer politischen und wirtschaftlichen Dauerkrise.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2021 23:00 Uhr