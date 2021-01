Nach Erdrutsch wird siebter Toter in Norwegen geborgen

Nachrichtenarchiv - 03.01.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: Nach einem Erdrutsch nahe der norwegischen Hauptstadt kurz vor Jahresende hat sich die Zahl der Todesopfer auf sieben erhöht. Der Erdrutsch in der Ortschaft Ask hatte sich bereits am Morgen des 30. Dezember ereignet. Dabei war die Erde auf einer Fläche von 300 mal 700 Meter weggesackt und hatte einen großen Krater hinterlassen. In der Folge waren neun Häuser mit zahlreichen Wohnungen eingestürzt. Weil das Katastrophengebiet weiter instabil war, konnte die Rettung zunächst nur schleppend anlaufen. Einige Menschen werden noch vermisst, die Rettungskräfte hoffen aber auch 100 Stunden nach dem Erdrutsch weiter auf Überlebende.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.01.2021 23:00 Uhr