Nach Erdbebenserie bricht auf Island ein Vulkan aus

Reykjavik: Nach einer wochenlangen Erdbebenserie ist auf Island ein Vulkan ausgebrochen. Nahe der Hauptstadt Reykjavik im Westen der Insel kam es am Abend zu der Eruption, die Experten schon seit November vorhergesagt hatten. Auf Bildern und Videos ist zu sehen, wie eine etwa 200 Meter hohe Lava-Säule in die Luft schießt. Angesichts der Menge an ausströmender Lava und der Länge des Risses in der Erde sprechen Vulkanologen von einem vergleichsweise heftigen Ausbruch. Über Verletzte ist bisher nichts bekannt. Die Stadt Grindavik mit etwa 4.000 Einwohnern war bereits vor Wochen geräumt worden. Die Lava fließt derzeit Richtung Norden und damit weg von der Stadt. Experten waren aber, das könne sich das jederzeit ändern. Man solle sich dem Gebiet auf keinen Fall nähern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 07:00 Uhr