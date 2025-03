Nach Erdbeben in Südostasien steigt die Zahl der Opfer

Vor allem in Myanmar steigt Zahl der Erdbebentoten drastisch: Wie die Militärregierung bekannt gab, haben Einsatzkräfte mittlerweile 144 Opfer gefunden. Darüber hinaus seien mehr als 700 verletzt worden. Durch die Erdstöße der Stärke 7,7 stürzten Häuser sowie eine Brücke in dem streng abgeschottenen Land ein. In Thailands Hauptstadt Bangkok kamen acht Menschen ums Leben, unter ihnen drei Arbeiter auf der Baustelle für ein Hochhaus. Zahlreiche werden noch vermisst.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2025 17:45 Uhr