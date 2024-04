Nach Erdbeben in New York läuft Schadensanalyse

New York: Nach dem Erdbeben rund um die US-Metropole laufen derzeit die Untersuchungen zu Schäden an Gebäuden. Die Gouverneurin des US-Bundesstaates New York, Hochul sagte, man nehme die Überprüfung der Infrastruktur extrem ernst. Das Beben gestern Mittag Ortszeit hatte nach Angaben der zuständigen US-Behörde eine Stärke von 4,8 und lag mit knapp fünf Kilometern Tiefe relativ nah an der Erdoberfläche. Die Gouverneurin sprach von einem der größten Beben an der Ostküste in 100 Jahren. Über Schäden oder Verletzte ist bisher nichts bekannt, die Erdstöße und Nachbeben waren aber auch noch im rund 600 Kilometer entfernten Boston zu spüren.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 06:00 Uhr