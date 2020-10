Nach Erdbeben in der Ägäis ist Zahl der Opfer gestiegen

Izmir: Nach dem Erdbeben in der Ägäis ist die Zahl der Toten in der Türkei auf 12 gestiegen. Wie die türkische Katastrophenschutzbehörde mitteilte, wurden über 400 Menschen verletzt. In der Provinz Izmir sind laut dem Bürgermeister fast 20 Gebäude eingestürzt. Unter den Trümmern werden noch Verschüttete befürchtet. Die griechischen Behörden hatten zwei Tote auf der Insel Samos gemeldet. Dort werden laut Medienberichten acht Verletzte im Krankenhaus behandelt. Das Beben hatte laut der nationalen türkischen Katastrophenbehörde eine Stärke von 6,6, die zuständige US-Behörde gab die Stärke mit 7 an. An der türkischen Werstküste und auf der Insel Samos trat bei einem Tsunami nach dem Beben das Wasser über die Ufer. Es gab mehrere Nachbeben mit einer Stärke von bis zu 5.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 30.10.2020 18:45 Uhr