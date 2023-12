Nach Ende des SPD-Parteitags ringt die Ampel erneut um eine Lösung im Haushaltsstreit

Berlin: Die Suche nach einer Lösung im Haushaltsstreit geht in eine neue Runde. Nach dem Ende des SPD-Parteitags in Berlin kommen Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck noch am Abend zu weiteren Beratungen über den Etat für das nächste Jahr zusammen. Scholz zeigte sich im Vorfeld zuversichtlich, eine Verständigung zu erreichen. Beim Parteitag hatte Scholz gesagt, man stehe nicht vor einer unlösbaren Aufgabe. Er stellte aber klar, dass es keine Einsparungen im Sozialbereich geben werde. Die SPD macht sich auch dafür stark, die Schuldenbremse ein weiteres Jahr auszusetzen oder sie zumindest anzupassen. Die FDP will das vermeiden. Im Haushalt für 2024 klafft eine Finanzierungslücke von 17 Milliarden Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 19:00 Uhr