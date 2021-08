Nach Ende der Evakuierungsmission: Tausende warten in Afghanistan auf Rettung

Nachrichtenarchiv - 28.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Nach dem Ende des Evakuierungseinsatzes der Bundeswehr in Afghanistan warten noch immer Tausende Menschen auf Rettung. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, befinden sich noch rund 300 Deutsche und mehr als 10.000 Afghanen vor Ort. Die Lage am Flughafen sei weiter "hochgefährlich", hieß es wörtlich. Gestern waren die Soldatinnen und Soldaten der Evakuierungsmission in Deutschland angekommen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer dankte ihnen für den Einsatz. Bundespräsident Steinmeier schrieb in den sozialen Medien, Deutschland sei stolz. Insgesamt hat die Bundeswehr mehr als 5.300 Menschen in Sicherheit gebracht.

Quelle: BR24 Nachrichten, 28.08.2021 03:00 Uhr