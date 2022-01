Nach Einschätzungen Großbritannies will Russland pro-russische Führung in Ukraine installieren

Nachrichtenarchiv - 23.01.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Das britische Außenministerium beschuldigt den Kreml, eine pro-russische Führung in der Ukraine installieren zu wollen. Nach Erkenntnissen des Ministeriums ziehe die russische Regierung den ehemaligen ukrainischen Abgeordneten Jewhen Murajew als möglichen Kandidaten in Betracht. Die britische Außenministerin Truss schrieb auf Twitter, eine pro-russische Führung in der Ukraine werde man nicht tolerieren. Das russische Außenministerium wies den Vorwurf als gezielte Falschinformation zurück.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.01.2022 04:00 Uhr