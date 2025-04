Nach einem Feuer in einem iranischen Hafen steigt die Zahl der Toten auf 25

Teheran: Nach der verheerenden Explosion in der iranischen Hafenstadt Shahid Radschai ist die Zahl der Toten auf mindestens 25 gestiegen. Die Zahl der Verletzten gab das iranische Staatsfernsehen mit etwa 800 an. Das Feuer in der Hafenanlage brennt immer noch. Über dem Gelände stehen schwarze Rauchwolken. Löschhubschrauber sind im Einsatz. Die Feuerwehr hat die Lage aber nach Medieninformationen unter Kontrolle. Der Brand entstand nach Angaben der Zollbehörde in einem Lager für Chemikalien. Das macht die Löscharbeiten besonders schwierig. Die "New York Times" berichtet, es sei ein Stoff explodiert, der für den Bau von Raketen gebraucht wird.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.04.2025 11:30 Uhr