Nach drei Jahren Pandemie laufen letzte Corona-Maßnahmen aus

Meldungsarchiv - 08.04.2023 06:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nach drei Jahren Corona-Pandemie laufen heute die letzten bundesweit geltenden Schutzmaßnahmen aus. So entfällt die bislang noch bestehende Maskenpflicht für Besucher in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen. Die Einrichtungen können aber noch selbst entscheiden, ob sie die Maßnahmen fortführen. Der Chef der Ständigen Impfkommission, Mertens, sprach in der ARD von einer vertretbaren Entscheidung. Die Pandemie-Lage sei stabil, es gebe keinerlei Anzeichen für eine gefährlichere Variante. Im Umgang mit alten und vorerkrankten Menschen rät Mertens dem medizinischem Personal, weiter Masken zu tragen. Der Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen sagte, das Ende der Schutzmaßnahmen bedeute nicht das Ende der Pandemie. Er rief dazu auf, weiter vorsichtig sein und die Lage aufmerksam zu beobachten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.04.2023 06:45 Uhr