Nach Diebstahl aus Geldtransporter in Cham Urteil gefallen

Regensburg: Das Landgericht der oberpfälzischen Stadt hat drei Millionen-Diebe zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Ein Mann und eine Frau müssen dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Die Tochter der Frau bekam zweieinhalb Jahre Haft. Der Coup des Trios hatte im Frühjahr für Schlagzeilen gesorgt: Der Fahrer eines Geldtransporters hatte in Cham laut Anklage am Wagen gewartet, während zwei Kollegen in ein Geschäft gingen. Als sie zurückkehrten, gab er an, überfallen worden zu sein. Das Gericht zeigte sich überzeugt, dass er das Geld der Tochter seiner damaligen Lebensgefährtin gab, die es der Mutter brachte. Die Drei erbeuteten über eine Million Euro.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.11.2023 20:00 Uhr