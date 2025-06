Nach der Wahl in Polen liefern sich Nawrocki und Trzaskowski ein Kopf-an-Kopf-Rennen

Warschau: Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Polen liefern sich die beiden Kandidaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die jüngste Prognose vom späten Abend sieht den rechtskonservativen Nawrocki knapp vorn mit 50,7 Prozent der Stimmen. Nach Schließung der Wahllokale hatte noch der liberale Trzaskowski die Nase vorn. Beide Politiker zeigten sich am Abend siegessicher. Die Wahlkommission erwartet das endgültige Ergebnis am Vormittag. Der Ausgang der Wahl wird mit darüber entscheiden, ob die Regierung unter Ministerpräsident Tusk ihre europafreundliche Politik umsetzen kann oder vom Präsidenten blockiert wird.

