Nach der Sturmflut in der Ostsee bleibt die Lage teilweise angespannt

Stralsund: Nach der Sturmflut in der Ostsee bleibt die Lage in den Boddengewässern Mecklenburg-Vorpommerns angespannt. Laut einer Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen gab der Hinterlanddeich bei Wieck am Nachmittag den anströmenden Wassermassen nach und sei stellenweise beschädigt. Wasser ströme nun in Richtung des Ortes. An der Außenküste flacht dagegen das Hochwasser seit dem Morgen ab.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2023 23:00 Uhr