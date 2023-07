Nach der Parlamentswahl in Spanien gibt es keine klaren Mehrheiten

Kurzmeldung ein/ausklappen Zehntausende fliehen vor Feuern auf Rhodos

Athen: In Griechenland sind Zehntausende auf der Flucht vor Waldbränden. Von der Insel Rhodos werden seit dem Morgen in einer Art Luftbrücke Touristen ausgeflogen. Rund 3.000 Feriengäste sollen im Lauf des Tages nach Hause gebracht werden. Die Löschflüge konzentrieren sich jetzt vor allem auf das Zentrum von Rhodos. Dort sind die Flammen immer noch nicht unter Kontrolle. Auf der Insel Korfu wurden 17 Ortschaften evakuiert, auf Euboea fünf. Insgesamt sind allein gestern in Griechenland 60 neue Brände ausgebrochen.

