Nach der Flut wird in Bayern über Hochwasserschutz diskutiert

München: In der Diskussion über mehr Hochwasserschutz hat Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger Kritik am schleppenden Bau von Poldern zurückgewiesen. Im BR-Interview betonte er, dass aktuell die Hauptschäden schon vor dem Einfließen in die Donau entstanden seien. Gleichzeitig erinnerte er an den Widerstand vor Ort wie in Regensburg, wo Bürger einen zweiten Polder abgelehnt hätten. Aiwanger sprach sich für mehr dezentralen Hochwasserschutz aus, etwa den Bau von Rückhaltebecken für Wasser und Schlamm. Jedes Dorf müsse geprüft werden. Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Brandl, sieht in der mangelnden Bereitschaft von Eigentümern, Grundstücke für den Polderbau abzugeben, ebenfalls ein Problem. Im BR brachte er eine Einschränkung des Klagerechts ins Gespräch. Relativ schnell machbar sei es, für den Polderbau eine sogenannte Widmung einzuführen, so Brandl. Dabei darf der Staat im Interesse der Allgemeinheit auf ein Grundstück zugreifen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.06.2024 10:45 Uhr