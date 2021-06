Nach dem Unwetter wird in Landshut aufgeräumt

Nachrichtenarchiv - 30.06.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Landshut: Nach dem schweren Unwetter mit starken Regenfällen laufen in der niederbayerischen Stadt die Aufräumarbeiten. Die Feuerwehr geht davon aus, dass es mehrere Tage dauern wird, bis alle Schäden beseitigt sind. Derzeit sind die Einsatzkräfte damit beschäftigt, vollgelaufene Keller auszupumpen und Straßen von Schlamm zu befreien. In der Innenstadt sind auch Geschäfte und Gaststätten betroffen; vereinzelt beschädigten die Schlamm- und Wassermassen Inventar und Warenbestände. Anwohner wurden vor unterspülten und unpassierbaren Straßen gewarnt, die laut Feuerwehr ein großes Risiko sein könnten. Bei der Münchner S-Bahn mussten Bäume aus den Oberleitungen entfernt werden, die zu Behinderungen bei der S2 und S4 führten. Auch bei der Gartenschau in Lindau verursachte das Unwetter Schäden, so dass das Gelände heute erst um 12 Uhr geöffnet werden kann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 10:00 Uhr