Nach dem Hochwasser werden in der Eifel zahlreiche Menschen vermisst

Mainz: Durch die Folgen von Dauerregen und Hochwasser sind in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mehrere Menschen ums Leben gekommen. Bäche wurden in der Nacht zu reißenden Flüssen. Die Ahr schwoll in ihrem engen Tal bei der Ortschaft Schuld so stark an, dass sie sechs große Häuser einriss, 25 weitere sind einsturzgefährdet. Zahleiche Menschen werden nach Informationen des Südwest-Rundfunks vermisst, die meisten von ihnen in den Trümmern der eingestürzten Häuser. Etwa 50 Menschen haben sich auf Dächer gerettet. In Solingen mussten 600 Menschen ihre Häuser verlassen, in Hagen wurde ein Altenheim evakuiert. Die Bundeswehr rettete mit Schlauchbooten Arbeiter, die 18 Stunden von Wassermassen in einem Industriegebiet eingeschlossen waren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.07.2021 11:45 Uhr