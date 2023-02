Nach dem Erdbeben in der Türkei werden noch Überlebende gerettet

Kurzmeldung ein/ausklappen Verbands-Chef Beisel kritisiert Verdi-Streik an Flughäfen

München: Der Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat den Flugbetrieb in München und an anderen großen Airports in Deutschland zum Erliegen gebracht. Rund 300.000 Reisende sind nach Einschätzung des Flughafenverbands ADV betroffen. Im BR-Interview kritisierte Hauptgeschäftsführer Beisel den Ausstand scharf. Wenn ein Warnstreik Züge annehme, die eher an Generalstreiks wie in Italien oder Frankreich erinnerten, habe das mit angemessener Streikkultur nichts mehr zu tun. Die Eskalation der Streik-Maßnahmen gleiche den schlimmsten Zeiten von Corona. Beisel zeigte sich aber auch verhandlungsbereit und forderte eine schnelle Lösung. Verdi verlangt im Tarifstreit beim öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten. Am Flughafen München wurden wegen des Streiks alle regulären Passagierflüge bis kommende Nacht um 1:00 Uhr abgesagt, ausgenommen sind nur Flüge im Rahmen der Sicherheitskonferenz.

